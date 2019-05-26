قال رؤوف سليم برناوي، وزير الشباب والرياضة، سهر اليوم في تصريح ل "الخبر" أنه تقرر بصفة رسمية اجراء نهائي كأس الجزائر لكرة القدم يوم 8 جوان المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

بعد تردد طويل قررت السلطات التخلص من كابوس نهائي السيدة الكأس ببرمجة المواجهة التي ستجمع بين شباب بلوزاداد وشبيبة بجاية يوم 8 جوان المقبل حسب ما كشفه وزير الشباب والرياضة على هامش حفل تكريمي للشرياضيين المتألقين منظم من قيل المديرية العامة للشباب سهرة السبت بمطعم "الغولف" بالعاصمة.