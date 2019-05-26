ستكون الجولة الـ 30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى، المقررة اليوم، مصيرية للكشف عن بطل الموسم الجاري بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل، وكذا هوية الفرق الثلاثة التي ستغادر حظيرة الكبار.

وستكون تشكيلة "سوسطارة" (50 نقطة) مجبرة على الفوز خارج قواعدها عندما تحل ضيفة على شباب قسنطينة (المرتبة الـ 6 / 40 نقطة), إذا أرادت ترسيم لقبها الثامن، في حين لن يكون مصير شبيبة القبائل بين أيديها حتى ولو تفوز في اللقاء الأخير بتيزي وزو أمام أهلي البرج (المرتبة الـ 8 / 37 نقطة)، باعتبار أنها ستكون مجبرة على انتظار تعثر اتحاد الجزائر بقسنطينة سواء كان ذلك بالتعادل أو الانهزام. وبملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة, يستقبل شباب بلوزداد الضيف اتحاد بلعباس في لقاء قد تكون فيه نتيجة التعادل كافية لكلا الفريقين لضمان البقاء. وحسابيا, فإنه "جد وارد" أن تنهي ستة أندية الموسم برصيد 36 نقطة, ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد, مولودية وهران, نصر حسين داي, جمعية عين مليلة, اتحاد بلعباس ومولودية بجاية. وإذا تحقق الأمر, فإنه سيتم الفصل بين الأندية بمعيار أكبر عدد من النقاط المسجلة في المواجهات المباشرة فيما بينها.

البرنامج :

16.00 سا: بملعب إلياس إمام بالمدية: أولمبي المدية - شبيبة الساورة

22.30 سا: بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة: شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر

22.30 سا: بملعب أحمد زبانة بوهران: مولودية وهران - نصر حسين داي

22.30 سا: بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو: شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج

22.30 سا: بملعب 8 ماي 45 بسطيف: وفاق سطيف - مولودية بجاية

22.30 سا: بملعب 20 أوت بالعناصر: شباب بلوزداد - اتحاد بلعباس

22.30 سا: بملعب 5 جويلية: مولودية الجزائر- جمعية عين مليلة

22.30 سا: بملعب عمر حمادي ببولوغين: نادي بارادو - دفاع تاجنانت