ضبطت الجمارك الفرنسية المدعومة بالبحرية الفرنسية 3 أتراك حاولوا تهريب 7.4 أطنان من القنب الهندي على متن زورق سريع، قادم من المغرب، خلال عملية في البحر المتوسط على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل الجزائر.

وسمحت العملية بتوقيف 3 مهربين يحملون جوازات سفر تركية، وقد اقتيد هؤلاء مع الزورق والمخدرات إلى مرفأ طولون في جنوب فرنسا حيث سلموا إلى القضاء أمس السبت.

وكانت طائرة مراقبة تابعة للجمارك رصدت الزورق المشبوه عندما كان في المياه الإقليمية، وبفضل الكاميرات تابعت الطائرة تحرك الزورق عن علو مرتفع ما حال دون تنبه المهربين، وأقر المهربون أنهم ينقلون مخدرات في الزورق.

وكانت المخدرات مجهزة في 230 رزمة وتقدر قيمتها بحوالي 52 مليون أورو. وقد وضع الرجال الثلاثة في الحبس على ذمة التحقيق.

وقال المحققون إن الزورق كان يسلك طريقًا يقود من مناطق الإنتاج في المغرب إلى مناطق تعم فيها الفوضى في ليبيا التي تسمح بإعادة تصدير المخدرات إلى أوروبا.