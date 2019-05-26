نفى وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وجود أية صفقة بين الشركة الفرنسية "توتال" و المجمع الامريكي "أناداركو" لشراء اصول هذا الاخير بالجزائر.

وقال عرقاب على هامش مراسم استلام الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونلغاز لمهامه، في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال شراء "توتال" لأصول للمجمع الأمريكي في الجزائر، انه "تمت مراسلة مجمع اناداركو للاستفسار حول هذه المعلومة غير أنه لم يردنا أي جواب من طرفه. ذلك يعني بالنسبة لنا أنه ليس هناك صفقة بينهما".

كما أكد الوزير، انه في حالة تبوث هذه الصفقة "سنتدخل في الوقت المناسب وسنستعمل جميع الوسائل القانونية التي تنصب في مصلحة سوناطراك و الجزائر بصفة عامة".

و قال أيضا انه "لحد الآن نحن متفقون مع شريكنا (مجمع اناداركو) المتواجد بالجزائر و أنجزنا معه مشاريع ضخمة عادت بالفائدة الكبيرة على سوناطراك"،

مضيفا انه "لدينا علاقات جيدة مع اناداركو و سنواصل التعامل معه عن طريق سوناطراك".