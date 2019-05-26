نفى وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وجود أية صفقة بين الشركة الفرنسية "توتال" و المجمع الأمريكي "أناداركو" لشراء أصول هذا الأخير بالجزائر.

وقال عرقاب على هامش مراسم استلام الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونلغاز لمهامه، في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال شراء "توتال" لأصول المجمع الأمريكي في الجزائر، أنه "تمت مراسلة مجمع اناداركو للاستفسار حول هذه المعلومة غير أنه لم يردنا أي جواب من طرفه. ذلك يعني بالنسبة لنا أنه ليس هناك صفقة بينهما".

كما أكد الوزير، أنه في حالة تبوث هذه الصفقة "سنتدخل في الوقت المناسب وسنستعمل جميع الوسائل القانونية التي تنصب في مصلحة سوناطراك و الجزائر بصفة عامة".

و قال أيضا إنه "لحد الآن نحن متفقون مع شريكنا (مجمع اناداركو) المتواجد بالجزائر و أنجزنا معه مشاريع ضخمة عادت بالفائدة الكبيرة على سوناطراك"، مضيفا أنه "لدينا علاقات جيدة مع اناداركو و سنواصل التعامل معه عن طريق سوناطراك".