انتهى أجل إيداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية المقبل، في منتصف ليلة أمس السبت على الساعة 00:00 وسيجتمع المجلس الدستوري، اليوم الأحد، لأجل الفصل في عملية ايداع ملفات الترشح.

وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتين سياسيتين من بين التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.

وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، فإن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية. كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن "المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".