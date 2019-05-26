اندلع اليوم الأحد، حريق مهول بمصلحة أمراض العيون في المركز الاستشفائي الجامعي مستشفى نفيسة حمود "بارني" سابقا، بالعاصمة، ولم تعرف لحد الآن أسباب الحريق.

وأوضح الملازم صادق كمال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ان حريقا شب في حدود الساعة 12 و 30 د من نهار اليوم الأحد على مستوى صيدلية مصلحة أمراض العيون بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا ) بالجزائر العاصمة (الطابق الأٍرضي الأول ) حيث اسفر إنتشار السنة اللهب إلى إتلاف كمية غير محددة من الأدوية وبعض التجهيزات ا دون تسجيل لحسن الحظ أي إصابات أو خسائر بشرية .

وأضاف المصدر أن أعوان الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق وسخرت للعملية 5 شاحنات إطفاء و 1 سيارات إسعاف , مشيرا إلى أن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث (الحريق) مبرزا أن عملية إخماد الحريق ماتزال متواصلة لحد الساعة .

من جهة أخرى رجح مدير عام مستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا ) بحسين داي رقيق زبير في تصريح لواج أن الحريق المسجل على مستوى الصيدلية الخاصة بمصلحة طب العيون راجع ربما إلى شرارة كهربائية في إنتظار تحقيقات مصالح الأمن مضيفا أن كمية وحجم الأدوية المتلفة جراء الحريق لم يتم تحديدها بعد كما أشار إلى مساهمة السلك الطبي والشبه الطبي في إخماد الحريق مباشرة بعد إندلاعه خوفا على حياة المرضى.