أفاد بيان صادر عن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، عن تحويل ملفات كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء من بينهم عبد السلام بوشوارب وعمارة بن يونس الى المحكمة العليا.

وجاء في البيان الموقع من طرف بلقاسم زغماتي، النائب العام الجديد القديم أنه "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ماي 2019 الى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين:

زعلان عبد الغني، توعمار، طلعي بوجمعة جودي كريم، عمارة بن يونس، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال، أحمد أويحيى."

وكان هؤلاء تم الاستماع اليهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الخميس ما قبل الماضية في قضايا سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة. وأسرت يومها مصادر أن أغلب القضايا المتابعين فيها مرتبطة برجل الأعمال علي حداد الموقوف في سجن الحراش.