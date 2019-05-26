تسبب حادث اصطدام بين حافلتين للنقل الحضري وقع، أمس السبت بحي ''إيسطو" (وهران)، في إصابة 22 شخصا بجروح منهم ثلاثة في حالة حرجة، حسبما علم اليوم الأحد لدى مديرية الصحة والسكان.

أكد نفس المصدر في بيان أن الحصيلة النهائية لهذا الحادث تتمثل في 22 جريحا من بينهم ثلاثة في حالة حرجة ما تطلب الإبقاء عليهم تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي "أول نوفمبر" لوهران،فيما غادر البقية هذه المؤسسة الاستشفائية التي تم نقلهم إليها مباشرة بعد الحادث.

وأثار الحادث، الذي وقع بالقرب من مدخل جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف"، استياء واسعا من الطلبة وأساتذة هذه الجامعة الذين نظموا اليوم وقفة

احتجاجية بمكان الحادث رفعوا خلالها لافتات تندد بسلوك السائقين موجهين نداءات لمن يهمه الأمر من أجل وضع حد لما سموه ب"حافلات الموت".

و أجمع المحتجون على أن تزامن الاصطدام بين حافتي خطي ''11 و51'' مع يوم عطلة جنب مأساة حقيقية باعتبار أن المكان غالبا ما يعج بالطلبة والطالبات في أيام الدراسة.