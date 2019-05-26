لقي شخص حتفه بعدما دهسه قطار لنقل المسافرين ببلدية تلمسان، حسبما استفيد اليوم الأحد لدى المديرية الولائية للحماية المدنية .

وذكرت المكلفة بالإعلام النقيب جميلة عبودي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث سجل مساء أمس السبت، إثر دهس قطار لنقل المسافرين الرابط بين مدينتي تلمسان ومغنية لشخص كان يسير على السكة الحديدية بحي "الكيفان" بعاصمة الولاية. وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لتلمسان.

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية أمس السبت وفاة شخصين إثر سقوطهما في ورشتي بناء ببلديتي تلمسان ومغنية.

تمثل الحادث في سقوط بناء يبلغ من العمر 34 سنة من رافعة تحمل مواد البناء من الطابق السابع لإحدى العمارات التي هي طور الإنجاز بحي "بوجليدة " ببلدية تلمسان. وقد تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لتلمسان.

وأما الحادث الثاني تمثل في سقوط شخص يبلغ من العمر 53 سنة، من الطابق الأول لمسكنه بحي "أولاد شارف" ببلدية مغنية حيث كان يقوم بأشغال بناء وترميم لمسكنه. وقد تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المدينة.