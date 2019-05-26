بلغ تطور الاسعار عند الاستهلاك على مدى سنة 4 بالمئة الى غاية أفريل 2019، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.

و يمثل تطور الاسعار عند الاستهلاك على مدى سنة الى غاية شهر أفريل 2019 معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه على مدى 12 شهرا بدءا من شهر ماي الى أفريل 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من ماي 2017 الى أفريل 2018.

و بخصوص التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك و الذي يمثل مؤشر خام الأسعار عند الاستهلاك في أفريل 2019 مقارنة بمارس 2019 فقد سجل ركودا نسبيا حسب ذات المصدر.

و من حيث التغير الشهري و حسب فئة المنتوجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا طفيفا بحوالي 0.2 بالمئة في أفريل مقارنة بمارس 2019 .

و يعود هذا التراجع اساسا الى تراجع المنتوجات الزراعية الطازجة (0.6- ) بالمئة.

و بالفعل، فان التغير الشهري لأسعار المنتوجات الزراعية الطازجة يفسر اساسا بانخفاض أسعار البطاطا (1ر6- بالمئة) و الفواكه الطازجة (5- بالمئة) و السمك الطازج (-9ر4 بالمئة) و البيض (نحو 2 - بالمئة).

و بالمقابل، فقد خص ارتفاع الاسعار لاسيما الخضر الطازجة (3.13+ بالمئة) و لحوم الدجاج (2.6 + بالمئة) و لحوم البقر (+0.4 بالمئة).

و بالنسبة لأسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.24+ بالمئة في أفريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي.

كما خص هذا الارتفاع أسعار المواد المصنعة ب0.15+ بالمئة و الخدمات ب0.20+ بالمئة شهر أفريل مقارنة بشهر مارس .

و حسب مجموعة السلع و الخدمات، مست هذه الزيادة أساسا الأثاث و مواد التأثيث ب 1.4+ بالمئة و التربية و الثقافة و التسلية ب 1.1+ بالمئة.

و خلال الاشهر الأربعة الأولى من 2019 سجلت الأسعار عند الاستهلاك زيادة ب 2.6 بالمئة.

و خص هذا الارتفاع جميع فئات المواد حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 1.7 بالمئة حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية بحوالي 1 بالمئة و يفسر ذلك بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و لحم البقر(+15,21%) و الخروف (3,2%) و الخضر الطازجة 7.4% و في المقابل, سجلت مواد أخرى تراجعا خاصة أسعار البيض (11- بالمئة) و السمك الطازج (-9.5%) و لحم الدجاج (9.4- بالمئة) و البطاطا (7ر8- بالمئة).

أما المنتوجات الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا ب2.5 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 و كذا المواد المصنعة بارتفاع قدر ب+3.9 بالمئة و الخدمات ب+2.3بالمئة.

و يذكر أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت 3ر4 بالمئة في 2018 .