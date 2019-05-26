تم أمس السبت توقيف أربعة تجار مخدرات و ضبط 250 كلغ من المخدرات في تلمسان غرب البلاد.

و جاء اليوم في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 25 ماي 2019، بتلمسان، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (250) كيلوغرام من الكيف المعالج. "

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني في عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان وبشار، خمسة (05) تجار مخدرات بحوزتهم كيلوغرام (01) واحد من الكيف المعالج و(210) قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت، أربعة (04) منقبين عن الذهب وضبطت خمسة (05) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط.