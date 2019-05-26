تمكنت فرقة البحث والتدخل لولاية سيدي بلعباس أمس من ضبط ورشة سرية مختصة في تصنيع الأسلحة النارية من الصنف الخامس والسابع والثامن بتراب الولاية من خلال عملية "مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص نظير حجز ما يعادل 27 بندقية من مختلف الأصناف إضافة إلى 40 ماسورة من مختلف الأحجام والعيارات و أخمس خشبية وخراطيش ناهيك عن آلة خراطة و أغراض أخرى تستعمل في صناعة وصيانة الأسلحة.

وينشط المتهم الرئيسي وفقا لما كشفت عنه التحقيقات في مجال التجارة بالتجزئة لأسلحة الصيد وبيع أدوات وعتاد الصيد وهو الذي قدم يوم أمس بمعية شريكين اثنين له أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس.