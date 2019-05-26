بعث نادي الوداد المغربي برسالة إلى الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) يحتج من خلالها على الحكم المصري جهاد جريشة الذي قاد المباراة التي جمعت يوم الجمعة الماضي بينه وبين الترجي التونسي في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان الوداد المغربي قد خاطب الهيئة القارية للمطالبة بالتراجع عن قرار الانذار الذي تلقاه المدافع أشرف داري خلال مباراته أمام الترجي. وأكد نادي الوداد أن اللاعب الدولي لا يستحق ذلك الإنذار الأمر الذي ظهر من خلال شاشة التلفزيون، و أكده جميع المحللين و المتتبعين الرياضيين.

كما وجه النادي المغربي رسالة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعبر من خلالها عن استيائه من "الظلم التحكيمي" الذي تعرض له الفريق خلال هذه المباراة.

و أكد النادي الاحمر والأبيض أن أخطاء الطاقم التحكيمي غيرت مجرى المباراة، بإجماع كل من تابعها، و ساهمت بشكل كبير في تغيير النتيجة، حيث تم حرمان الفريق المغربي من هدف "مشروع" و ضربة جزاء "واضحة".

و طالب النادي المغربي العريق من الهيئة الافريقية التدخل و البحث في هذه القضية "لإنصاف الوداد الرياضي

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) بالعاصمة المغربية الرباط.