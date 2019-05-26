ذكر مسؤولون محليون اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 200 شخص فقدوا إثر غرق سفينة ركاب في بحيرة " ماي ندومبي" غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت نفس المصادر في تصريحات اليوم إن سفينة ركاب غرقت أمس السبت في بحيرة "ماي ندومبي" غرب البلادي مؤكدين أن هناك أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين إلى حد الآني رغم جهود الاغاثة التي تجري بالمنطقة من قبل فرق أمنية وبمشاركة صيادين محليين.

وأوضح المسؤولون ذاتهم أنه لم يتم إلى حد الآن معرفة عدد الناجين , ولا الأعداد التي كانت تقل السفينة لحظة غرقها , مؤكدين أن كل ما يقع ترويجه بشأن الحادثة يبقى ضمن التخميناتي لأن السلطات بصدد جمع كافة المعطيات بخصوص السفينة وركابها.

وتأتي هذه الحادثة بعد شهر واحد من غرق سفينة أخرى في بحيرة "كيفو" شرقي البلادي والتي راح ضحيتها 13 شخصا، فيما اعتبر 142 آخرون في عداد المفقودين.

و تبقى حادثة غرق زورق في نهر الكونغو في عام 2010 والتي أسفرت عن غرق 138 شخصا، من أسوأ حوادث النقل البحري في الكونغو الديمقراطية.