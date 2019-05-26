لقي عامل في ورشة منجمية في بلدية بوقائد شمالي ولاية تيسمسيلت ،اليوم الأحد، مصرعه اثر انهيار جزئي لسقف أحد الأنفاق التابعة للمؤسسة الوطنية للمنتجات الحديدية والمواد النافعة " اينوف" التي تعمل على استخراج مادة "الباريت"، حيث ذكرت مصالح الحماية المدنية التي أشرفت على عملية الانتشال أن الانهيار الجزئي الذي وقع في نفق يمتد على طول 300 متر بالمنطقة المسماة" سيدي أعمر " أصاب عاملا يبلغ من العمر 48 سنة يسمى " بوشارب بن حليمة " بحي عقال ببلدية بوقائد.

أفادت ذات المصادر أن الضحية كان يقوم بعملية حفر داخل النفق بوسائل بدوية حين وقوع الحادث وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وسخرت بعض الوسائل وسبعة أعوان حيث تم انتشال الضحية بعد حوالي ساعة ونصف من العمل ويسجل هذا الحادث ضمن سلسلة الحوادث المميتة التي وقعت بسبب الانهيارات الداخلية في الأنفاق التابعة لمؤسسة " اينوف " حيث كان أخر حادث وقع في شهر أكتوبر الماضي أدى إلى وفاقة العامل صديقي الجيلالي 50 سنة من بلدية برج بونعامة في نفس الظروف ويشهد سكان المنطقة على حوادث مماثلة راح ضحيتها عمال يبحثون عن لقمة العيش داخل الأنفاق حيث يذكرون أنه في شهر أكتوبر سنة 2016 نجا حوالي 25 عاملا من الموت المحقق بسبب انهيار أرضي داخل أحد الأنفاق حيث تمكنوا من الهروب إلى الخارج وقبل في شهر أوت سنة 2010 لقي عامل مصرعه بعدما هوى من مرتفع بمنطقة " سيدي واضح " .

ويعمل حاليا في هذا المنجم الكبير الواقع في سفح جبال الونشريس 200 عاملا من سكان المنطقة حيث يعملون على استخراج مادة "الباريت" التي تستعمل كخليط طيني مع مواد أخرى في حفر آبار البترول وبعض الصناعات الخفيفة وهو ينتج هذه المادة منذ سنة 1976 بعدما نضوب مادتي " الزنك " و " التوتياء " التي ظل ينتجهما منذ أن أنشئ لأول مرة في سنة 1890 من طرف الشركة البلجيكية " الجبل القديم " .