نظم عمال جريدة الشعب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بالمهنية والشفافية في التسيير، ملحين على ضرورة أن تكون الجريدة في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وإعادة الاعتبار لها كمؤسسة إعلامية عريقة.

ورفع المحتجون (صحفيون، تقنيون، سائقون وإداريون) شعارات ولافتات منددة بالتسيير الكارثي للجريدة إداريا وتحريريا وغيابها على الساحة، رغم ما تعرفه البلاد من حراك وتحديات كبيرة تتطلب أن تكون مواكبة لمختلف الأحداث.

كما نددوا بالمحسوبية والمحاباة والتهميش و"الحقرة" السائدة في الجريدة في السنوات الأخيرة، أدى إلى تحطيم كفاءات وقتل التحفيز لدى العمال جعلها تتراجع إلى مستويات متدنية، رغم ما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية تسمح لها بأن تصبح جريدة رائدة في الجزائر.

وفي الأخير، اتفق المحتجون على تنظيم وقفات أخرى كل أربعاء وأحد لإسماع صوتهم إلى غاية تجسيد المطالب، التي تدعو في مجملها إلى المهنية والاحترافية والشفافية في التسيير داخل المؤسسة.