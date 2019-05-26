لقي شخص في السبعينيات من عمره اليوم الأحد حتفه بعد أن دهسه قطار على مستوى معبر غير محروس ببلدية الاصنام (شرق البويرة) حسبما علم به من مصالح الحماية المدنية و مصدر طبي.

و استنادا لما أوضحه المكلف بالاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية، النقيب رحماني رؤوف، فإن الضحية رجل في 65 من عمره تعرض لدهس عنيف من طرف قطار عند معبر دون حراسة في الأصنام ما تسبب له في إصابات خطيرة استلزم نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بمدينة البويرة. و قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه الخطيرة و ذلك قبل وصوله إلى المستشفى حسب التفاصيل المقدمة من مدير هذه المؤسسة، جمال بوتمر.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لوقوع هذا الحادث.