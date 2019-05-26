توج نادي الزمالك المصري بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بركلات الترجيح 5-3 على ضيفه نهضة بركان المغربي الأحد في إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة الـ55، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بالمغرب يوم الأحد الماضي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق المصري.