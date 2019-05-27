يلح شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل، على إطلاق اسم المطرب الراحل لوناس معطوب على الملعب الجديد في بوخالفة بتيزي وزو. وقد أعلن شريف ملال لإذاعة تيزي وزو أول أمس، أن أنصار الشبيبة يطالبون بذلك عرفانا لهذا المطرب الذي كان من بين الأنصار الأوفياء للشبيبة، لذا فمن الواجب تجسيد هذه الرغبة دون انتظار الضوء الأخضر من السلطات المركزية لإطلاق اسم معطوب لوناس على الملعب الجديد وأشار إلى أنه سينجز لوحة تذكارية وينصبها بالملعب دون تقديم تاريخ لذلك.