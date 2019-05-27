أسدل الستار على بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس''أمس الأحد، بإجراء الجولة الـ30 والأخيرة، والتي عرفت تتويج اتحاد الجزائر باللقب الثامن في تاريخه عقب فوزه على مضيفه شباب قسنطينة (1-3), في الوقت الذي سقط فيه كل من مولودية بجاية، أولمبي المدية ودفاع تاجنانت إلى الرابطة المحترفة الثانية.

ولم تكشف البطولة المحلية لموسم 2018-2019 عن خفاياها إلى غاية الجولة الـ30 والأخيرة، حيث كان الصراع على اللقب بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل على أشده في الوقت الذي كانت فيه عدة أندية تتنافس على تذاكر البقاء.

وبفضل فوزه خارج قواعده، تمكن ''الاتحاد'' من حسم اللقب لصالحه رغم مطاردة شبيبة القبائل التي كانت تطمح لقلب الموازين وخطف كرسي الريادة في الرمق الأخير من عمر البطولة.

ويعد هذا التتويج، اللقب الوطني الثامن في تاريخ الاتحاد، بعد سنوات 1963، 1996، 2002، 2003، 2005، 2014 و 2016.

وبالنسبة لصراع البقاء، فقد تم التعرف على هوية الأندية الثلاثة التي رسمت سقوطها إلى الرابطة المحترفة الثانية، ويتعلق الأمر بـ مولودية بجاية، أولمبي المدية ودفاع تاجنانت.

وسيختتم الموسم الكروي 2018- 2019 في الثامن من شهر جوان بإجراء نهائي كأس الجزائر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة والذي سيجمع شباب بلوزداد وشبيبة بجاية.

وفيما يلي الجدول الشرفي لموسم 2018- 2019:

البطل : اتحاد الجزائر

المتأهلان إلى رابطة الأبطال الإفريقية:

اتحاد الجزائر

شبيبة القبائل

المتأهلان إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية:

نادي بارادو

الفائز بنهائي كأس الجزائر الذي سيجمع بين : شباب بلوزداد وشبيبة بجاية

هداف البطولة :

زكرياء نعيجي (نادي بارادو) : 20 هدفا

أحسن هجوم :

اتحاد الجزائر (49 هدفا)

أحسن دفاع :

شبيبة الساورة (22 هدفا)

الصاعدون إلى الرابطة المحترفة الأولى:

اتحاد بسكرة

نجم مقرة

أولمبي الشلف.