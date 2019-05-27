فجر شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل، قنبلة من العيار الثقيل بكشفه سهرة أمس عقب لقاء فريقه ضد أهلي برج بوعريريج أن إدارة فريق شباب قسنطينة اشترطت مبلغ 2,5 مليار سنتيم للفوز ضد اتحاد العاصمة.

وقال رئيس الشبيبة في ندوة صحفية عقب فوز ناديه ضد أهلي برج بوعريريج، فوز لم يكن كافيا لنيل اللقب بعد فوز الرائد اتحاد العاصمة في قسنطينة، أن إدارة شباب قسنطينة اشترطت مبلغ 2,5 مليار سنتيم للفوز أمام اتحاد العاصمة، في حين قال أن إدارة "جياسكا" اقترحت منحة تشجيعية بـ20 مليون سنتيم لكل لاعب.