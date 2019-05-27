أعلن البرلمان الأوروبي في منتصف ليل الأحد النتائج الجزئية للانتخابات البرلمانية لهذا العام، حيث فاز حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل الوسط بـ 178 مقعدا ليبقى أكبر مجموعة سياسية في البرلمان.

و حل التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين كأكبر ثاني مجموعة برلمانية بحصوله على 152 مقعدا في البرلمان المكون من 751 عضوا، مما يعني فشل الكتلتين في تحقيق أغلبيتهما التقليدية مجتمعين.

وكانت ثالث أكبر مجموعة هي تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ألدي) والتي تضم النهضة الفرنسية حيث حصلت على 108 مقاعد. واحتل الخضر والتحالف الحر الأوروبي المرتبة الرابعة بـ 67 مقعدا. وحلت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في المرتبة الخامسة بـ61 مقعدا.

وأعلن البرلمان الأوروبي أن معدل الإقبال على الانتخابات قد ارتفع إلى أكثر من 50 بالمائة، وهو أعلى مستوى يتحقق في 20 عاما، كما أنه أول زيادة كبيرة منذ عام 1979.