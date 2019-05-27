نظم عشرات المواطنين في مدينة تندوف صباح اليوم، تجمعا أمام مطار المدينة، للاعتراض على الزيارة التي قام بها وزير الطاقة محمد عرقاب إلى الولاية.

وقد بدأ المتظاهرون يحتشدون أمام المطار الواقع على بعد حوالي عشر كيلومترات عن مدينة تندوف، في حدود الساعة السابعة صباحا، رافعين الرايات الوطنية وشعارات رفض زيارة الوزير منها "اللي زايدين في العواصف ما يخافوا الرياح"، "وزير الطاقة غير مرحب به في ولاية تندوف"، "تندوف ولاية جزائرية كمثيلاتها ولن تكون الاستثناء".

وقد أرسلت مصالح الدرك الوطني تعزيزات إلى المطار، في حين تعرض الاتصال الهاتفي اللاسلكي إلى القطع، حيث توقف الاتصال بين المواطنين في المدينة وزملائهم المعتصمين في المطار إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم. واضطرت مصالح ولاية تندوف إلى إخراج الموكب الوزاري من ناحية "القاعدة الجوية العسكرية" لمطار تندوف لتحاشي المواطنين الذين كانوا ينتظرونه عند المخرج الرسمي.