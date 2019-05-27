كشفت شبكة "سكاي" الإيطالية أن نادي يوفنتوس اختار التعاقد مع مدرب نادي تشيلسي الحالي ماوريسيو ساري، كي يكون المدير الفني المقبل للفريق خلفا لماسيميليانو أليغري.

وأشارت الشبكة إلى أنّ اجتماعا سيعقد يوم الأربعاء بعد نهائي الدوري الأوروبي بين وكيل أعمال المدرب فالي رمضاني ومسؤولي تشيلسي من أجل تحديد مصيره.

وأضافت الشبكة أنّ كلّ الأجواء تشير إلى رحيل ساري عن تشيلسي بعد عام واحد فقط من توليه مهمة تدريب الفريق الإنجليزي قادما من نابولي.

وأكملت الشبكة أنه في حال رفض ساري عرض يوفنتوس، الخطة الثانية ستكون التعاقد مع سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو.