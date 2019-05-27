أعلن الترجي التونسي أنه سبق وأرسل قبل أسبوعين خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن فيه تخوفه من بعض الحكام تحسبا لتعيينهم في مباراتي الذهاب أو الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي .

وتتضمن المراسلة التي نشرها الترجي في 13 من الشهر الجاري تحفظات خصوصا ضد الحكم الغامبي باكاري جاساما الزامبي جاني سيكازوي ليتفاجأ بتعيينهم من قبل لجنة الحكام في مباراة الإياب.

وسيكون جاساما الحكم الرئيسي ويساعده السنغاليين جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا، في حين سيكون سياكازوي على رأس الفريق الذي سيقود تقنية حكم الفيديو "الفار" خلال اللقاء المقرر بينهما يوم الجمعة قي 31 من الشهر الجاري .

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 .