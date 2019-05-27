تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة ،من حجز 836 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك، حسبما

جاء اليوم الإثنين في بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية.

وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الدرك الوطني حجزت 480 كلغ من اللحم البقري و 356 كلغ من لحم الخروف مع الأحشاء و التي تبين بعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري أنها غير صالحة للاستهلاك ليتم إتلافها بمركز الردم التقني ببوڤرة.

وأضافت ذات المصادر،أن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة قامت بتوقيف شاحنة مثلجة و التي كانت محملة بهذه الكمية من اللحوم ليتبين بعد مراقبة وثائق صاحبها البالغ من العمر 19 سنة، أنه يقوم بنقل هذه البضاعة دون مراعاة سلامة المواد الغذائية بالإضافة إلى عدم امتلاكه لكل من شهادة الاعتماد الصحي لهذه الشاحنة وعدم امتلاك بطاقة تسجيل النقل العمومي للبضائع.