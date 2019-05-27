أقدم شاب على إضرام النار داخل مكتب رئيس بلدية سيدي عبد الجبار بولاية معسكر، منتصف نهار اليوم الاثنين، مستخدما البنزين بعدما اقتحمه في غياب "المير".

وقد خلف الحريق إتلاف المستلزمات المكتبية والمسنتدات الإدارية أمام مرأى ومسمع مواطنين كانوا في قاعة الانتظار. وبرر معارف الفاعل أنه قام بفعلته بسبب عدم تسلمه منحة 6 آلاف د.ج المخصصة للمعوزين في رمضان. واتهم رئيس البلدية بالتماطل في تسوية ملفه. وسارع المواطنون إلى إخماد الحريق، في حين تبحث مصالح الدرك الوطني عن الجاني.