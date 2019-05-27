تم تسجيل أربع (4) حالات وفاة بداء الحصبة (البوحمرون) بولاية باتنة منذ بداية السنة الجارية كان آخرها رضيعة في شهرها الرابع بمستشفى محمد بوضياف ببريكة ليلة أول أمس السبت, حسب ما أكدته اليوم الاثنين مديرية الصحة والسكان.

وأوضح رئيس مصلحة الوقاية بذات المديرية عبد الحكيم درنوني أن هذه الحالات شملت أطفالا تقل أعمارهم عن 4 سنوات و أن الحالات الثلاث الأخرى سجلت بالمركز الاستشفائي الجامعي بعاصمة الولاية منها حالة وفاة واحدة شهر جانفي لطفل من بلدية عين جاسر و أخرى في فبراير لطفل من بلدية الجزار والثالث في أبريل من بلدية سريانة.

وأضاف أن مديرية الصحة والسكان بالولاية قد أحصت منذ بداية جانفي 2019 إلى غاية 20 ماي الجاري 943 حالة إصابة بالحصبة, منها 62 حالة خلال شهر ماي، موضحا أن الحالات المسجلة منذ بداية السنة الجارية هي في "تناقص تدريجي من شهر إلى آخر".

وأرجع عبد الحكيم درنوني هذا التراجع في عدد حالات الإصابة بالحصبة إلى حملات التلقيح الاستدراكية وكذا الحملات التحسيسية الواسعة التي تم تنظيمها عبر الولاية وخاصة في الوسط المدرسي حول ضرورة التلقيح ضد هذا الداء والتي عرفت -حسبه- نجاحا كبيرا ساهم في ارتفاع محسوس في معدل التلقيح وصل إلى 55.72 بالمائة و ذلك إلى غاية نهاية مارس 2019 بعد أن ظل الإقبال على العملية محتشما قبل ذلك.

أما سنة 2018 فشهدت تسجيل 1825 حالة إصابة بهذا الداء أغلبها بعاصمة الولاية والمناطق المجاورة لها.