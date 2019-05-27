رد مناجير شباب قسنطينة طارق عرامة على اتهامات رئيس شبيبة القبائل شريف ملال بتسهيل مهمة اتحاد الجزائر.

وحسب ما نقلت صحيفة "النصر" فقد أكد عرامة أن شباب قسنطينة لم يطلب أي فلس من الشبيبة لهزم سوسطارة، معتبرا ما قاله ملال بـ"الإدعاءات الكاذبة".

وقال ملال: "إن كانت لدى ملال تسجيلات تديننا فليقدمها وإن لم يكن يملكها فعليه أن يستعد لأننا سنرفع دعوة قضائية ضده" وأضاف: "ملال اتصل بي عدة مرات ولم أرد عليه ولدي رسائل نصية يطلب مني الحديث معه هاتفيا" "لعبنا بنزاهة كافة لقاءاتنا ولسنا مذنبين إن لم تتوج الشبيبة".