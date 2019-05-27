أعلنت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، اليوم الاثنين، عن تكليف محند واعمر بن الحاج بالإشراف على تسيير شؤون المنظمة نيابة عن الأمين العام السعيد عبادو، وهذا "لأسباب صحية حالت دون تمكنه من مواصلة مهامه".

وأوضح بيان للمنظمة أن السعيد عبادو "يواجه ظروفا صحية قد حالت دون تمكنه من مواصلة مهامه، الأمر الذي استوجب تكليف محند واعمر بن الحاج عضو الأمانة الوطنية مكلف بالنشر والتوثيق وحماية المآثر بالإشراف على تسيير شؤون المنظمة بالنيابة إلى إشعار آخر".

وتأتي مغادرة عبادة 24 ساعة فقط بعد أن دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين، إلى تنظيم ندوة وطنية يتم خلالها مناقشة خيار المرحلة الإنتقالية واختيار الشخصيات التي تشرف عليها.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها "حرصت على مواكبة الأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية وعبرت بكل وضوح عن دعمها وتفهمها للمطالب المشروعة التي يتمسك بها الحراك الشعبي"، مشيرة إلى أن "المؤسسات الإعلامية، عمومية وخاصة، دأبت بحكم الظروف السابقة التي عرفتها البلاد على نسب ما ينشر من بيانات أو مواقف حول الأحداث أنها صادرة عن مسؤول هذه المؤسسة أو تلك".

ويأتي هذا التعيين بعد 24 ساعة فقط من اقتراح المنظمة لفترة انتقالية للخروج من الأزمة التي تمر بهدا البلاد.