لقيت رضيعة مصرعها اليوم الاثنين إثر سقوطها من الطابق التاسع لإحدى العمارات بحي "تيجديت" بمدينة مستغانم حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدات الإسعاف التابعة للحماية المدنية تدخلت في حدود الثانية و15 دقيقة ظهرا لتحويل جثة الضحية التي تبلغ من العمر سنتان التي توفيت في عين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "ارنستو شي قيفارا" بمستغانم.

وقد فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المأساوي الذي تبقى أسبابه مجهولة لحد الآن.