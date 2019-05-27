دعا وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، اليوم الاثنين، المعنيين على الساحة الرياضية الوطنية إلى تجنب "الجدال العقيم" الذي قد يعيق تطور الرياضة في جميع تخصصاتها بالجزائر.

وأوضحت الوزارة نقلا عن برناوي في بيان "نجدد دعوته إلى جميع المعنيين على الساحة الرياضية الوطنية إلى أن يكونوا هادئين وأن يتجنبوا الجدال العقيم الذي قد يغالط الرأي العام ويعيق تطور الرياضة في جميع تخصصاتها في الجزائر".

ويأتي هذا البيان نفيا لبعض الأخبار التي راجت في بعض وسائل الإعلام ادعت فيها "دعم" الوزير برناوي لفريق اتحاد الجزائر الذي كان يتنافس على اللقب.

ويضيف نفس المصدر: "تنفي مصالح الوزارة المعلومات المغلوطة و التي تم نشرها في بعض وسائل الإعلام حول دعم وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي لنادي اتحاد الجزائر".

يذكر أن الإتحاد توج بلقب البطولة الوطنية للموسم الكروي 2018-2019 إثر فوزه ليلة الأحد إلى الاثنين على مضيفه شباب قسنطينة (3-1) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة برسم الجولة الـ30 والأخيرة للمنافسة.