خلف حادث مرور وقع مساء اليوم زهاء الساعة الخامسة على مستوى البيوض في اتجاه سيدي الشحمي بوهران، قتيلا وجريحين تم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى أول نوفمبر 1954 بعد تقديم لهما الإسعافات اللازمة مكان الحادث.

ووقع هذا الحادث الأليم إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق سالف الذكر حيث خلف خسائر بشرية تمثلت في وفاة شخص 26 سنة وإصابة آخرين يبلغان من العمر 30 و 32 سنة بجروح متفاوتة الخطورة وخسائر مادية طالت السيارة، وعلى إثره تدخلت مصالح الإسعافات للحماية المدنية الذين قدموا الاسعافات اللازمة للجرحى قبل نقلهم إلى المستشفى سالف الذكر في الوقت الذي تم فيه تحويل جثة القتيل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها.