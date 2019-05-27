أنصفت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي نجم فريقها محمد صلاحي واختارت هدفه في مرمى تشلسي للفوز بجائزة أفضل هدف للريدز هذا الموسم في الاستفتاء الجماهيري للناديي فيما فاز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب بالفريق.



وسجل صلاح هدفه الرائع في مرمى تشلسي يوم 14 أبريل الماضي ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتازي وانتهت المباراة بفوز الريدز بهدفين نظيفين.



وبينما كان ليفربول متقدما بهدف أحرزه ساديو مانيي تسلم صلاح الكرة في الجانب الأيمن المفضل لديه وفاجأ الجميع بتصويبة صاروخية بوجه قدمه الخارجي في الزاوية اليسرى العلياي لم يستطيع حارس تشلسي أن يفعل معها شيئا وسط احتفالات جنونية بالهدف الذي اختير هدف الشهر أيضا.



يذكر أن النجم المصري فاز بالحذاء الذهبي وبلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بتسجيله 22 هدفاي وشاركه اللقب هذا الموسم زميله بالفريق ساديو مانيي وهداف أرسنال بيير أوباميانغ.