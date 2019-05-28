أسرّت مصادر مطّلعة، أن المدير العام للتلفزيون الجزائري المقال، لطفي شريط، استغل فترة مسؤوليته خلفا لسابقه وأصدر قرارا بترقية 4 من ”أصحابه” بثماني رتب مرة واحدة، وهو ما لم يحدث يوما في تاريخ مؤسسة التلفزيون ولا في باقي مؤسسات الدولة منذ الاستقلال. وأضافت مصادرنا، أن الوافد الجديد على التلفزيون، سليم رباحي، وفور علمه بالموضوع، أصدر قرارا بتجميد الترقية في انتظار إلغائها. يحدث هذا في وقت هناك موظفون في التلفزيون لم يستفيدوا من الترقية منذ 25 سنة. موضوع للمتابعة.