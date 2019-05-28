لقي مراهق في الـ16 من العمر حتفه ، مساء اليوم الاثنين ، على الطريق البلدي الرابط بين قريتي حمام براد وحمام أولاد علي التابعتين لبلدية هيليوبوليس بڨالمة ، في حادث سير خطير.

نجم الحادث حسب خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية ، عن اصطدام بين سيارة سياحية من نوع "رونو سينيك" ودراجة نارية من نوع "سيم" التي كان على متنها الضحية "خ.ق " 16 سنة ، الذي توفّي بعين مكان الحادث.

وقد تمّ نقل جثة الضحية على متن سيارة إسعاف الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة ، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث المميت .



