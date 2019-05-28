قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إجراء تخفيضات على تذاكر السفر باتجاه القاهرة لفائدة الصحافة و ذلك بمناسبة كأس إفريقيا للأمم 2019 المزمع تنظيمها بمصر.

وأوضحت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين في بيان لها أنها تفاوضت مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية و"قررت هذه الأخيرة إجراء تخفيضات على تذاكر السفر باتجاه القاهرة لفائدة ثلاثين صحفيا و مصورا".

وأضاف ذات المصدر أن الأشخاص المعنيين بهذه التخفيضات سيتم اختيارهم على أساسا ترتيبهم في قائمة التسجيل في المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين.

للتذكير تنظم كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر من 21 جوان إلى 19 جويلية حيث ستلعب الجزائر في الدور الأولي ضمن المجموعة "ج" رفقة السنغال و كينيا و تانزانيا.