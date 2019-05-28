فشلت محاولات قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إسقاط رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، في ظل الدعم الفعلي النشط الذي يحوزه نائب سطيف من قبل فريق من النواب، يشككون في النوايا والأهداف غير المعلنة لأمين عام الأفالان.

ويخشى نواب في وجود خطة لتعفين الأوضاع في الهيئة بشكل يمنع ملاحقة ورفع الحصانة عن أعضاء فيها ينتظر أن تبلغهم التحقيقات الجارية في قضايا الفساد.

وأخذ جميعي مباشرة بعد توليه مهامه، على عاتقه تجريد خصمه رئيس المجلس من منصبه، بطريقة عنيفة ومتسرعة، ومرتبكة، ارتكابه خطأ استراتيجيا من خلال المراهنة على نواب وافدين على الحزب وعلى بوجمعة طلعي، نائب عنابة، في محاولة للتقرب من رئيس أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح، الرجل القوي في السلطة حاليا، قبل أن يتبين أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق لا يحوز على أي دعم بدليل مباشرة إجراءات ملاحقته القضائية. وكان جميعي يخطط لتعيين طلعي رئيسا للكتلة النيابية، ثم استقر الأمر على وضعه ضمن الطاقم الموسع المدير للكتلة المشكل من 10 أعضاء، وتردد أنه راهن عليه لخلافته في رئاسة المجلس الشعبي الوطني، في حالة فشله في تحقيق أهدافه للاستحواذ على المنصب.

ويقود أنصار بوشارب هجوما مضادا مستهدفين هذه المرة رئيس اللجنة المالية، توفيق طورش، الذي حرك بتوجيه من جميعي، مساعي للنبش في تسيير الهيئة في الوقت الضائع، متجاوزا رئيس المجلس وزملاءه في اللجنة متعددة الانتماءات السياسية. ووجه أعضاء في اللجنة المالية مساءلة لرئيس اللجنة، الذي يفترض أنه جمد نشاطه البرلماني استجابة لتوجيهات الأمين العام للحزب، يطلبون منه فيها استفسارات حول ما بدر منه دون العودة إلى أعضاء اللجنة.

ومن جهتهم، اتهم أنصار الأمين العام للأفالان محمد جميعي رئيس المجلس، معاذ بوشارب، بتزوير توقيعات بيان باسم نواب في الكتلة ينتقد زعزعة استقرار الهيئة وحمّل قيادة الحزب المسؤولية عن ذلك. وتحدث بيان لمكتب الكتلة عن "تدخلات لامسؤولة" لرئيس المجلس من خلال استعمال طرق ملتوية تتضمن "منح امتيازات دون وجه حق لبعض النواب، ودفعهم لخلق فتنة وزرع البلبلة بهم والتسويق والترويج بأن النواب في صفه، واستعمال أسماء النواب دون علمهم"، أي تزوير لائحة التوقيعات لنواب الكتلة تنتقد تحركا قاده رئيس الكتلة الجديد، خالد بورياح، بمعية عضوين في مكتب المجلس ومجموعة من رؤساء اللجان الأربعاء الماضي، عبر اقتحام مكتب الرئيس وممارسة عنف لفظي في حقه، لإجباره على التنحي من منصبه.

ولم يقدم مكتب الكتلة في بيانه أي دليل عن الاتهامات الموجهة لرئيس المجلس بخصوص شراء الذمم أو تزوير قائمة الموقعين على لائحة رفض ما حدث، إلا أنه يعتقد أنه إشارة إلى منح نواب في الكتلة ومسؤولي لجان سيارات ومزايا لتحييدهم في معركة كسر العظام مع غريمه محمد جميعي.

وعادة ما يجري إخراج مثل هذه القضايا في المواقف الخلافية وعمليات الانقلاب، ووقع ذلك في الخريف الماضي عند الانقلاب على بوحجة من خلال تحريك "ملفات فساد".

ودعا أنصار جميعي مجددا بوشارب للإصغاء لمطلب الحراك الشعبي، الذي تبناه الحزب، نافيين وجود انقسام في الكتلة. وأكدوا عدم تراجعهم عن مطلب رحيله، وقالوا إن الكتلة "مصرة أكثر من أي وقت مضى على ذهابه من رئاسة المجلس وحذروه من هذه التصرفات التي لا تخدم المصلحة العامة والمؤسسة التشريعية". وتوظف قيادة الحزب الحراك الشعبي لتصفية حساب قديم مع رئيس المجلس الذي لم يمض على توليه منصبه أربعة أشهر عند اندلاع انتفاضة 22 فيفري، فيما المطلب الرئيسي للحراك الشعبي والسياسي هو رحيل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي لعب دور واجهة للسلطة. وحمّلت الكتلة رئيس المجلس المسؤولية عن توقف نشاط المجلس، مؤكدة رفضها التعامل معه، وقالت إن امتثاله لمطلب الحراك الشعبي ومطلب الحزب "هو الوحيد الذي يضفي على المجلس روح الاستقرار ويمكنه من مزاولة عمله التشريعي، خاصة بعدما أصبحتم عقبة في سير نشاطه".