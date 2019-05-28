قال المحامي صالح دبوز أن الناشط كمال الدين فخار توفي صباح اليوم بمستشفى فرانتز فانون بالبليدة حيث تم نقله إليه بعد تدهور وضعه الصحي.

وفي فيديو نشره عبر صفحته في فايسبوك، قال المحامي أن الناشط توفي اليوم صباحا بمستشفى البليدة أين نقل بعد تدهور وضعه الصحي إثر إضراب عن الطعام الذي شنه منذ شهرين.

ووجه الحقوقي اتهامات لكل من وزير العدل السابق، الطيب لوح، ووالي ولاية غرداية وقاضي تحقيق الغرفة الأولى بغراداية وحملهم مسؤولية وفاة كمال الدين فخار.

للاشارة فان المرحوم وضع رهن الحبس المؤقت منذ شهرين تقريبا.

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