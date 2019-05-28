طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان لها ، وجهته إلى السلطات السعودية بالإفراج عن العلماء الموقوفين منذ سبتمبر 2017، في سجون السعودية.

وهذا بعدما تداولت وسائل الإعلام العالمية والعربية تسريبات تفيد بأن السلطة السعودية عازمة على تنفيذ حكم الإعدام في حق علماء والدعاة المعتقلين "سلمان العودة، عوض القرني، علي العمري".

وجاء في البيان "تهيب جمعية العلماء المسلمين بسلطات المملكة السعودية إلى وضع حد لكل الإشاعات والإفراج عن العلماء الموقوفين وإبطال كل المتابعات ضدهم"

وتابعت " تأمل الجمعية من باب النصح للسلطات السعودية أن لا تفتح هذه السلطات على نفسها المزيد من جبهات التنديد".