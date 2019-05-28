12:43 خرجت حشود من الطلبة اليوم بعدة ولايات منها بجاية، وهران، قسنطينة، تلمسان، البويرة في مسيرات احتجاجية مطالبين برحيل رموز النظام.

كما نظم محامو ولاية البويرة في وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء تنديدا بالوضع السائد في البلاد.

12:11 البريد المركزي الآن.

11:48 الطلبة يعودون إلى البريد المركزي لتفادي الاحتكاك مع السد الأمني وهم في طريقهم الى ساحة الشهداء.

11:22 الطلبة يسيرون عبر الطريق السريع صوب مقر المجلس الشعبي الوطني.

11:02 أمام الطوق الأمني المفروض على ساحة البريد المركزي قرر بعض الطلبة السير نحو المجلس الشعبي الوطني، فيما فضل الأغلبية البقاء في محيط البريد المركزي.

10:52 عرف محيط البريد المركزي صباح اليوم تعزيزات أمنية قبل أن يبدأ الطلبة في التجمع من جديد للمرة الـ 14 منذ بداية الحراك في الثاني والعشرين فيفري.

خرج للأسبوع الرابع عشر على التوالي الطلبة في يوم احتجاجي لتأكيد إصرارهم على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالب الحراك الشعبي.

وشرع الطلبة في التجمهر أمام الباب الرئيسي لجامعة بن يوسف بن خدة قبل أن يشرعوا في السير نحو البريد المركزي حيث كان في انتظارهم طوقا أمنيا ضخما.