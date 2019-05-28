عثر مواطنون على جثة معلمة مخنوقة بسلك حديدي في وادي الخميس ببلدية بني سنوس في تلمسان ليلة أمس الإثنين. المعلمة كانت تعمل في ملحقة محو الأمية بالخميس خرجت صباح أمس الإثنين متوجهة إلى مركز عملها بعد أن غادرت المنزل العائلي بقرية أولاد موسى بأعالي البلدية. إلا أنها لم تعد في المساء. مما جعل سكان القرية ومصالح الأمن تشرع في عملية البحث عنها ليتم العثور عليها جثة هامدة داخل مجرى الوادي مخنوقة بسلك حديدي. وقد علمنا أن مصالح الأمن تمكنت، صباح اليوم، من القبض على مشتبه فيه يكون ضالعا في مقتل المعلمة، في انتظار اكتمال التحقيق. وأضافت مصادرنا أن الجناة كانوا يريدون الاستيلاء على أموال الضحية التي قتلت غدرا.