في كلمة جديدة، قال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

قال أحمد قايد صالح في الكلمة التوجيهية التي ألقاها في اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست "السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار".

وأضاف "سيادة الحوار تعني استعداد الجميع إلى الاستماع بل الإصغاء إلى الجميع بكل هدوء والتزام وتطلع مخلص نحو ضرورة وحتمية إيجاد الحلول المناسبة دون تأخير".

وتابع يقول "الشعب الجزائري المخلص لوطنه والمدرك لأهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة لهذه الأزمة، لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة كان قد كابد ويلاتها وعانى من آثارها أشد المعاناة، إنه لا ينسى ولا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات".

وفي نفس السياق أردف "علينا كجزائريين أن نأخذ العبرة مما سبق من تجارب وما سبق من أحداث مأساوية غاب عنها العقل وكان الخاسر الوحيد، من جراء كل ذلك، هو الوطن لهذا فإننا نشدد الإلحاح على ضرورة شعور كافة الأطراف بالمسؤولية وأن نجعل من الحوار طوق النجاة للوطن''.

وبخصوص الحوار قال قائد الأركان "يتعين أن تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية تكون وفية للوطن ولمصلحته العليا المقدسة"، ليضيف بأن الحوار "الصادق والموضوعي الذي يتم خلاله تقدير الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن" يعد "الطريقة التي يتم (من خلالها) محو الفوارق بين الآراء المختلفة أو على الأقل تقليص المسافة في وجهات النظر المتباينة والمتباعدة".

وختم قايد صالح كلمته بالقول "لا شيء يعلو على مصلحة الجزائر وكل شيء يهون في سبيلها"، ليذكر بأن الجزائر تحوز في تاريخها الوطني على الكثير من العبر والدروس نتيجة مرورها بالكثير من المحن والشدائد، و بأن وصول شعبها إلى بر الأمان كان "بفضل روح المسؤولية الجماعية التي يعرف بها".