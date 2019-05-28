سجلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال الثلاثي الأول لـ2019 حالتي انتحار و33 محاولة انتحار من بينهم 24 إناث، كما تم تسجيل خلال نفس الفترة 88 طفلا ضحية من الأطوار الدراسية الثلاثة.

وأكدت رئيسة مكتب الفئات الهشة بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محافظ الشرطة ياسمين خواص، خلال ندوة إعلامية حول "دور الأمن الوطني في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف" أنه "تم تسجيل خلال الثلاثي

الأول لـ 2019 حالتي انتحار كان ضحيتها طفلين و 33 محاولة انتحار من بينهم 24إناث، في حين تم تسجيل 12 حالة انتحار سنة 2018 (3 إناث) و 142 محاولة الانتحار (125 بنت).

ولدى تطرقها للعنف المدرسي كشفت ذات المسؤولة أنه تم تسجيل خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية 88 ضحية طفل كان عدد المتورطين فيها 101 من بينهم 60 متورطا من الطاقم التربوي و 41 طفلا، قائلة في هذا الصدد أنه "تم إحصاء في الطور الدراسي الأول 70 ضحية العنف الجسدي وطفلين ضحية العنف اللفظي من الطور الدراسي الثاني و16 ضحية العنف الجنسي من الطور الدراسي الثالث".