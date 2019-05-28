سخّرت مصالح أمن ولاية الجزائر، تعدادا بشريا بلغ (2053) شرطي، بالإضافة إلى جملة من الإمكانيات المادية، قصد ضمان تغطية أمنية شاملة لمراكز إجراء امتحانات نهاية التمدرس للموسم الدراسي 2018/ 2019 لمختلف الأطوار التعليمية بقطاع الاختصاص والتي بلغ عددها (1005) مؤسسة تربوية، كما عملت مصالح أمن ولاية الجزائر، على تسخير (72) شرطي لتأمين (18) مركز تجميع وتصحيح، حسبما أفادت خلية الإتصال و العلاقات العامة في بيان لها تلقت "الخبر" نسخة منه.

و جاء أيضا في البيان أن الإجراءات الأمنية تتمثّل في تأمين المراكز والأماكن المحيطة بها، مع تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لضمان أمن وسلامة التلاميذ، مع الحرص على تسهيل حركة المرور بالقرب من مختلف مراكز إجراء الامتحانات، ناهيك عن ضمان مرافقة أمنية لمواضيع الأسئلة وما يصحبها من أوراق الأجوبة، بالتنسيق مع الجهات الوصيّة.