صدم سائق متهور كان يقود مركبة مجنونة بحي الشهداء ببلدية وادي أرهيو في غليزان شابين كانا على متن دراجة نارية يدرسان في السنة الثالثة بمتوسطة ميلود منصورية، ولاذ بالفرار دون ضمير يؤنبه تاركا الشابين يغرقان في دمائهما، حيث نقلا على جناح السرعة إلى مستشفى أحمد فرنسيس ونظرا لخطورة الإصابة تم نقلهما إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية أين لفظ التلميذ بن عيسى عمر أنفاسه الأخيرة هناك فيما لا يزال صديقه بوزيدي بلمهل في حالة خطيرة نظرا لقوة الارتطام والإصابة فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا بغية الوصول إلى الجاني الهارب.