بلغت نسبة امتلاء السدود قيد الاستغلال عبر التراب الوطني 75.82 بالمائة من الكمية الإجمالية المخزنة و التي تقدر بـ 5.17 مليار م3، حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

و بلغ حجم الكميات المسجلة خلال فترات التساقط الأخيرة، إلى غاية 27 ماي، 64.9 مليون م3 عبر التراب الوطني، مما ساهم في زيادة حجم المياه المعبئة في السدود و التي قدرت بـ 5.19 مليار م3 أي نسبة امتلاء إجمالية قدرت بـ 75.82 بالمائة، حسب ذات المصدر.

و في مذكرة لها حول حالة مخزون السدود بالجزائر بعد الأمطار الأخيرة المسجلة يوم الاثنين (27 ماي)، أفادت الوكالة أن 13 سدا من أصل 65 سدا قيد الاستغلال ممتلئ تماما (بنسبة 100 بالمائة)، في حين أن نسبة امتلاء السدود الأخرى (35 سدا) تزيد عن 80 بالمائة من قدرة التخزين.

و بخصوص الوضعية الخاصة لكل منطقة، أشار ذات المصدر إلى أن الكمية المسجلة في غرب الوطن بعد الأمطار الأخيرة (إلى غاية يوم 27 ماي) فقد بلغت أزيد من 218.000 م3، مما ساهم في رفع الحجم المعبئ إلى 632.63 مليون م3 أي بنسبة امتلاء تقدر بـ 62.50 بالمائة.

و فيما يتعلق بمنطقة الشلف (الوسط الغربي)، أفادت المعطيات التي قدمتها الوكالة أن كمية الأمطار المسجلة قد بلغت 1.43 مليون م3 مما سمح بتعبئة أزيد من 1.32 مليار م3 من المياه، مشيرة إلى أن نسبة امتلاء السدود في هذه المنطقة قد بلغت 77.36 بالمائة.

أما بخصوص منطقة الوسط فقد سجلت كمية أمطار تقدر بـ 2.07 مليون م3، أي بنسبة 1.08 مليار م3 من حجم المياه المعبئة و نسبة امتلاء تقدر بـ 69.54 بالمائة.

و فيما يتعلق بمنطقة الشرق، فقد بلغت كمية الأمطار المسجلة أزيد من 61.1 مليون م3، مما سمح بتعبئة 2.1 مليار م3 و بنسبة امتلاء قدرت بـ 83.85 بالمائة.

للتذكير، فقد تم تسجيل أمطار قوية منذ يوم السبت الفارط إلى غاية يوم أمس الاثنين على مستوى مناطق غرب و وسط و شرق الوطن، وهذا على اثر قدوم اضطرابات جوية ممطرة مست حوض البحر المتوسط وشمال الوطن.

و حسب توقعات النشرية الخاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فقد تجاوزت كميات التساقط محليا 25 ملم.