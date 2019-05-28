نصبت مصالح بلدية وهران، مساء اليوم الثلاثاء، خيما في ساحة أول نوفمبر، فهمها النشطاء الجمعويون والحقوقيون أنها محاولة لكسر النشاط الليلي الذي تحتضنه هذه الساحة منذ بداية شهر رمضان. حيث يلتقي فيها المثقفون والجامعيون والحقوقيون لطرح وجهات نظرهم حول ما يحدث في البلاد، كما تجري في الساحة نقاشات راقية ينشطها متطوعون من حي النصر "الدرب". وكانت نفس الساحة قد استقبلت قبل أسبوع ممثلي المسلسل "أولاد الحلال التلفزيوني" بعد الضجة التي أثيرت حوله بحجة تشويه وهران.

وتعتبر المرة الأولى التي تهتم فيها بلدية وهران بساحة أول نوفمبر في شهر رمضان، حيث جرت العادة أن ينظم فيها سكان الجوار مسابقات واستعراضات في رياضة "العصا" التقليدية. لكنها تحولت في رمضان الجاري إلى منبر سياسي وفكري، وكان المناضل الحقوقي فراس فرحات، أن المناضل الكبير المرحوم امحمد فرحات، من أوائل منشطي سهرات رمضان في هذه الساحة، إذ نظم فيها في الأيام الأولى لهذا الشهر إفطارات جماعية بسيطة.

وسبق للإدارة العمومية أن جندت كل "امتداداتها" في الوسط الجمعوي وسهلت تنظيم ما سمّي "أكبر إفطار جماعي في وهران". ثم تسعى اليوم إلى حرمان المواطنين من منبر للتعبير.