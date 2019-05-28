عوقب فريق اتحاد الجزائر - بطل الجزائر -2018- 2019 ، بمباراة دون جمهور، " لاستعمال الألعاب النارية ورمي مقذوفات داخل الملعب" (3 إنذارات)، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء رابطة كرة القدم المحترفة في موقعها الرسمي على الانترنت.

وبالإضافة إلى هذه العقوبة فان النادي العاصمي، مطالب بدفع غرامة مالية تقدر ب 000. 200 دينار حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن الاتحاد يلعب أول مباراته 2019- 2020 بميدانه، دون حضور الجمهور.

من جهة أخرى، تلقى مهاجم وفاق سطيف ، حمزة بانوح ووسط ميدان مولودية بجاية عيبوط سفيان، عقوبة الايقاف لثلاث مقابلات مع وقف التنفيذ للقاء واحد وغرامة مالية ب 000. 30 دينار.

كما سلطت الرابطة الوطنية لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة سنة ضد نائب رئيس اولمبي المدية كمال دمارجي، منها ستة أشهر منها غير نافذة والمنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم بسبب " خرقه لمبدأ واجب التحفظ والمساس بكرامة وشرف عضور بالرابطة", وهذا ابتداء من 23 ماي 2019 . نفس العقوبة مست أيضا، الأمين العام لوداد تلمسان ( الرابطة الثانية)، يوسف برحال لنفس السبب.

أخيرا، وفي إطار مكافحة تعاطي المنشطات، عاقبت الرابطة مدافع اتحاد بسكرة الصاعد إلى الرابطة الأولى، محمد اصيل سيواد بالإيقاف لمدة ستة أشهر، ثلاثة منها موقوفة التنفيذ ابتداء من 27 ماي 2019 ، جراء استهلاكه لمواد ممنوعة يوم المباراة أمام مولودية العلمة يوم 10 افريل 2019 الماضي.